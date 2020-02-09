В Венеции со скандалом прошёл Водный парад

Известная как "пантегана", лодка в форме огромной водяной крысы открыла ежегодный карнавальный водный парад в итальянской Венеции. За действом с берегов каналов наблюдали тысячи туристов.

Несмотря на то, что в этом году парад не досчитался около 100 лодок.

В январе венецианским гребным клубам было отказано в доступе к Большому каналу из-за устроенного ими протеста против ущерба, причиненного лодкам волнами. Таким образом, в этом году парад состоял в основном из гребных клубов из близлежащих материковых регионов.

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Водный парад — одно из первых мероприятий знаменитого Венецианского карнавала и одно из самых красочных. Участники каждый год придумывают все новые образы для своих лодок.

Венецианский карнавал в этом году проходит с 8 по 25 февраля. Именно на этот день приходится Жирный вторник, знаменующий начало Великого поста.