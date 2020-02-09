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Казахстан

Казахстан: затишье после беспорядков

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 Ирина Александрова и AFP, TASS
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Казахстан: затишье после беспорядков
Авторское право
AFP
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В Кордайском районе Жамбылской области Казахстана, где в ночь на восьмое февраля вспыхнули беспорядки, удалось стабилизировать ситуацию. Казахстанцы, которые после произошедшего выехали в Киргизию, начали возвращаться в свои дома.

Жертвами волнений стали десять человек. Еще пятьдесят госпитализированы. Столько же задержаны. По данным МВД Казахстана, в результате пожаров пострадали 25 частных жилых домов, 31 коммерческий объект и 41 автомобиль. Местные власти сообщили, что причиной массовой драки стал дорожный конфликт между жителями двух сел. Информация об инциденте попала в соцсети, вызвала ажиотаж среди молодежи, в итоге это вылилось в массовую драку.

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