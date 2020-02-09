В Альпах закрыты две школы: один из учеников заразился коронавирусом

После подтверждения новых случаев заражения коронавирусом во французских Альпах закрыты две школы. В одной из них -в коммуне Контамин-Монжуа - учился, а в другой - в Сен-Жервэ - посещал дополнительные занятия 9-летний гражданин Великобритании, который оказался в числе последних заболевших.

Эти меры профилактические, подчеркивают в префектуре департамента Верхняя Савойя.

"В самое ближайшее время родители и дети получат подготовленные министерством национального образования указания относительно дальнейших действий", - отмечает Пьерр Ламбер, префект департамента Верхняя Савойя.

Пока состояние пятерых заразившихся коронавирусом британцев, доставленных в больницы Лиона, Сент-Этьена и Гренобля, не вызывает опасений.

Тем временем, мэрия Контамин-Монжуа превратилась в своего рода кризисный центр.

"Мы на постоянной связи со службами Регионального агентства здравоохранения и префектуры и получаем всю необходимую информацию. Мэр обсудил сложившуюся ситуацию по телефону с министром здравоохранения. К нам может прийти каждый и задать любые вопросы", - рассказывает одна из сотрудниц мэрии.

Всего во Франции зафиксированы 11 случаев заражения, в Германии - 14. В Великобританию, где их пока только три, вылетел последний самолет с эвакуированными из Ухани. Итальянские власти рекомендуют всем студентам, возвращающимся из Китая, провести две недели дома, прежде чем вернуться к учебе.