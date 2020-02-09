Коронавирус: число жертв выросло, эпидемия пошла на спад

Свыше 800 умерших, 37 тысяч заболевших. Таковы последние данные о распространении нового типа коронавируса в мире.

В Ухани своих первых пациентов приняла еще одна построенная в рекордно короткие сроки больница. В ней 1600 мест. В Китае же за последние сутки зафиксированы 2 656 новых случаев заражения. По сравнению с предыдущими, это на 20% меньше. С начала февраля эпидемия впервые пошла на спад. Впрочем, эксперты призывают не делать поспешных выводов: результатов своих анализов ждут тысячи больных с подозрительными симптомами.

Начиная с воскресенья специальные службы будут проводить дезинфекцию медучреждений, рынков и публичных туалетов в Ухани дважды в день. По данным китайских СМИ, провинция Хубэй обещает налоговые льготы компаниям, от которых поступят пожертвования на борьбу с коронавирусом. Фермеры, направляющие продукты питания в закрытые на карантин города, получат субсидии.

До сих пор заблокированы в порту японского города Иокогамы и пассажиры круизного лайнера Diamond Princess. Количество заболевших на судне выросло до 70. В воскресенье на борт доставят лекарства для 600 человек, принимающих их на регулярной основе для профилактики или лечения.