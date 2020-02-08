Трамп уволил двух чиновников, давших показания против него

Сразу два высокопоставленных американских чиновника лишились своих постов с разницей в несколько часов. Оба они дали показания против Дональда Трампа по делу об импичменте.

Посол США в Евросоюзе Гордон Сондлэнд в ноябре прошлого года во время выступления в Конгрессе заявил, что глава Белого дома обещал оказать Украине военную помощь. В обмен Киев должен был провести расследование в отношении Джозефа Байдена и его сына.

Помимо Сондлэнда Трамп отправил в отставку сотрудника Совета по национальной безопасности и эксперта по Украине Александра Виндмана. Он присутствовал во время телефонного разговора американского президента с украинским коллегой.

На слушаниях Виндман заявил, что Трамп предъявлял Владимиру Зеленскому неправомерные требования. Адвокат уверен, что его подзащитного уволили за то, что тот сказал правду.

Демократы инициировали процедуру импичмента в сентябре прошлого года. К скандалу привел разговор Трампа с Зеленским. Американского президента обвиняли в превышении полномочий и в препятствовании расследованию Конгресса. Сам Трамп называл это расследование "охотой на ведьм" и "заговором". 5 февраля члены Сената, большинство мест в котором занимают республиканцы, проголосовали против объявления импичмента.