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США

Трамп уволил двух чиновников, давших показания против него

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 Марика Димитриади
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Александр Виндман, Дональд Трамп и Гордон Сондлэнд
Александр Виндман, Дональд Трамп и Гордон Сондлэнд   -  
Авторское право
AP
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Сразу два высокопоставленных американских чиновника лишились своих постов с разницей в несколько часов. Оба они дали показания против Дональда Трампа по делу об импичменте.

Посол США в Евросоюзе Гордон Сондлэнд в ноябре прошлого года во время выступления в Конгрессе заявил, что глава Белого дома обещал оказать Украине военную помощь. В обмен Киев должен был провести расследование в отношении Джозефа Байдена и его сына.

Помимо Сондлэнда Трамп отправил в отставку сотрудника Совета по национальной безопасности и эксперта по Украине Александра Виндмана. Он присутствовал во время телефонного разговора американского президента с украинским коллегой.

На слушаниях Виндман заявил, что Трамп предъявлял Владимиру Зеленскому неправомерные требования. Адвокат уверен, что его подзащитного уволили за то, что тот сказал правду.

Демократы инициировали процедуру импичмента в сентябре прошлого года. К скандалу привел разговор Трампа с Зеленским. Американского президента обвиняли в превышении полномочий и в препятствовании расследованию Конгресса. Сам Трамп называл это расследование "охотой на ведьм" и "заговором". 5 февраля члены Сената, большинство мест в котором занимают республиканцы, проголосовали против объявления импичмента.

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