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Таиланд

Стрельба в Таиланде: десятки погибших и пострадавших

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 Ирина Александрова
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Стрельба в Таиланде: десятки погибших и пострадавших
Авторское право
AFP
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По меньшей мере 20 человек погибли и более 30 получил ранения в результате стрельбы в торговом центре "Терминал 21" в городе Накхонратчасима на северо-востоке Таиланда. Об этом сообщила местная полиция. Огонь по мирным жителям открыл 32-летний тайский военнослужащий Чакрапант Тхомма. Во время своих действий мужчина делал публикации в соцсетях.

Злоумышленник пока не обнаружен. Сотрудники правоохранительных органов и армии Таиланда помогли более чем ста посетителям покинуть "Терминал 21".

Чакрапант Тхомма не сразу направился в торговый центр. Ранее он напал на своего командира и еще двух человек. Затем мужчина украл оружие и боеприпасы на военной базе, и скрылся на автомобиле.

Полиция предупредила местных жителей, чтобы они не покидали дома. На некоторых кадрах виден пожар возле здания ТЦ, который, по неподтвержденным данным, произошел после выстрела в канистру с бензином.

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