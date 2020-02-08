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мир

Cтрельба в Таиланде: есть жертвы

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 Мария Горковская
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Cтрельба в Таиланде: есть жертвы
Авторское право
AFP PHOTO / THAI ROYAL POLICE - euronews
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Как минимум 17 человек погибли, еще не менее двадцати ранены в результате стрельбы в городе Накхонратчасиме на северо-востоке Таиланда. Младший офицер напал на своего командира на территории воинской части, украл оружие и боеприпасы, после чего открыл огонь в буддистском храме. Затем он направился в популярный торговый центр, где, по некоторым данным, до сих пор удерживает заложников. В СМИ появляются кадры с места события: рядом с одним из входов в здание вспыхнул пожар.

Посты о происходящем злоумышленник публиковал в Фейсбуке, пока его страница не была заблокирована.

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