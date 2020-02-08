"Власти ЕС нарушают закон", — в Варшаве прошла акция сторонников судебной реформы

"Давайте защищать суверенитет Польши!" В Варшаве прошла многотысячная акция сторонников судебной реформы. Они убеждены, что власти Евросоюза вмешиваются во внутреннюю политику страны.
На этой неделе президент Анджей Дуда подписал закон о реформе судебной системы. Власти Евросоюза уверены, что этот документ ставит под угрозу независимость судей.
"То, что делают официальные лица Евросоюза, - это нарушение закона. Они не имеют никакого права вмешиваться в работу судебной системы нашей страны", - заявил один из организаторов акции Адам Боровский.
Ранее Европейский суд по правам человека признал реформу противоречащей законам ЕС.
Один из пунктов документа предполагает введение дисциплинарной ответственности для судей за действия политического характера. В правящей партии ранее заявляли, что в последние четыре года – на фоне обсуждения реформы - многие судьи стали слишком открыто высказывать свои политические взгляды.