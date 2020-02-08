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мир

"Власти ЕС нарушают закон", — в Варшаве прошла акция сторонников судебной реформы

Комментарии
 Марика Димитриади
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"Власти ЕС нарушают закон", — в Варшаве прошла акция сторонников судебной реформы
Авторское право
Czarek Sokolowski - Czarek Sokolowski
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"Давайте защищать суверенитет Польши!" В Варшаве прошла многотысячная акция сторонников судебной реформы. Они убеждены, что власти Евросоюза вмешиваются во внутреннюю политику страны.

На этой неделе президент Анджей Дуда подписал закон о реформе судебной системы. Власти Евросоюза уверены, что этот документ ставит под угрозу независимость судей.

"То, что делают официальные лица Евросоюза, - это нарушение закона. Они не имеют никакого права вмешиваться в работу судебной системы нашей страны", - заявил один из организаторов акции Адам Боровский.

AP Photo/Czarek SokolowskiCzarek Sokolowski

Ранее Европейский суд по правам человека признал реформу противоречащей законам ЕС.

Один из пунктов документа предполагает введение дисциплинарной ответственности для судей за действия политического характера. В правящей партии ранее заявляли, что в последние четыре года – на фоне обсуждения реформы - многие судьи стали слишком открыто высказывать свои политические взгляды.

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