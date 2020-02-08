"Оскар-2020": гендерное и расовое разнообразие среди награждающих

Новые ценности Голливуда или дань моде? На церемонию вручения "Оскара" в этом году знаменитости прошествуют по красной ковровой дорожке из переработанного пластика - многие едва спустившись по трапу частного самолета. Организаторы обещают больше гендерного и расового разнообразия. Но среди претендентов на категорию "Лучший режиссер" вновь ни одной женщины, среди номинантов в главных игровых категориях лишь одна афроамериканка Синтия Эриво.

"Разнообразие, инклюзивность - поскольку эти качества не всегда отображены в выборе номинантов ввиду специфики их работы, мы делаем ставку на выступления артистов на сцене", - говорит Джейсон Шервуд, сценограф.

Реальные изменения коснуться звездного меню. До церемонии награждения гостям предложат закуски из продуктов растительного происхождения. Лишь 30% блюд на Губернаторском балу будут мясными или рыбными.

Данный шаг приветствовал веган Хоакин Феникс, один из фаворитов "оскаровской" гонки. В течение всего сезона наград он пообещал носить один и тот же смокинг. Индустрия моды одна из наиболее загрязняющих в мире.