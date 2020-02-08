Впервые на выборах в Ирландии может победить партия "Шинн Фейн"

Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар надеется сохранить свой пост, но предварительные опросы показывают, что шансов у него мало. В Ирландии проходят досрочные парламентские выборы, и, по прогнозам, партия "Фине Гэл", которой руководит Варадкар, займет только третье место.

Второй, по опросам, станет крупнейшая оппозиционная партия "Фиана Файл". За нее готовы отдать голоса 23% ирландцев.

На протяжении последних почти 100 лет еще ни одной партии, кроме "Фиана Файл" и "Фине Гэл", не удавалось победить на выборах. Но в этом году все может измениться. На нынешних выборах больше всего шансов на победу – у оппозиционной "Шинн Фейн", которая выступает за создание единой Ирландии. Она может получить четверть мест в парламенте.

В то же время, по мнению экспертов, "Шинн Фейн" вряд ли сможет сформировать правительство, поскольку ни "Фине Гэл", ни "Фианна Файл" не готовы вести переговоры с этой партией.

Избирательные участки закроются в 10 часов по местному времени. После этого будут опубликованы первые данные экзит-полов.