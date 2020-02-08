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Ирландия

Ирландия: выборы могут привести к кардинальной смене политического курса

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 Марика Димитриади
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Ирландия: выборы могут привести к кардинальной смене политического курса
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AP Photo/Peter Morrison
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Ирландцы выбирают новый парламент. В стране проходят досрочные всеобщие выборы, которые могут привести к кардинальной смене политического ландшафта.

Как показывают предварительные опросы, Лео Варадкару вряд ли удастся сохранить премьерский пост. Победу прочат оппозиционной партии "Шинн Фейн". За нее планируют отдать голоса четверть ирландцев. На 2% меньше избирателей готовы поддержать еще одну оппозицоионную партию – "Фианна Файл".

"Фине Гэл", которую возглавляет Варадкар, опустилась на третье место. При этом глава кабмина уже заявил, что в любом случае не будет вести переговоры с оппонентами.

Всего в выборах участвуют более 530 кандидатов. Они претендует на 160 депутатских мест.

С 2016 года страной руководило правительство меньшинства, которое сформировала либерально-консервативная партия "Фине Гэл" вместе с "Фианна Файл" при поддержке независимых депутатов.

Предыдущий состав парламента был распущен премьером 14 января. Решение о проведении досрочных ваыборов было принято на фоне ратификации сделки по "брексту" и возобновления работы североирландского парламента, формирование которого проходило при посредничестве Дублина.

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