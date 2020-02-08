Промежуточными переносчиками коронавируса могут быть панголины

Вероятным промежуточными переносчиками нового коронавируса могут быть панголины. Ученые Южно-Китайского сельскохозяйственного университета установили, что штамм, найденный в организме этих млекопитающих, близких к броненосцам и муравьедам, на 99% идентичен обнаруженному у заразившихся людей.

Хотя это и проливает свет на новое заболевание, до того, как вакцина будет разработана и поступит на рынок, пройдут недели, а может и месяцы, считают некоторые эксперты.

"Я не могу припомнить ни одного случая, чтобы вакцина была готова вовремя и помогла справиться с эпидемией", - отмечает профессор Чару Каушик из Университета Макмастера в Канаде.

"Ни у кого нет мотивации разрабатывать подобные препараты. Экономически это не выгодно", - согласен с ней Гари Кобингер из Университета Лаваля.

Всемирная организация здравоохранения призвала мировое сообщество выделить 675 миллионов долларов на борьбу с коронавирусом. Ранее британские ученые заявили, что разработали лекарство, которое почти готово к тестированию на животных.