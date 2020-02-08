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Китай

Коронавирус: ВОЗ сообщает "хорошую новость", но не обнадеживает

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 Мария Горковская
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Коронавирус: ВОЗ сообщает "хорошую новость", но не обнадеживает
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ap - Eranga Jayawardena
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Непривычные кадры из Китая. Улицы многомиллионного Шанхая пусты. Редкий житель осмеливается выйти из дома и в Гонконге. От коронавируса в материковом Китае скончались 724 человека. Это уже больше, чем в результате эпидемии атипичной пневмонии семнадцать лет назад. Общее количество заболевших сегодня приближается к 35 тысячам.

"За последние два дня в Китае зафиксировано снижение числа новых случаев заражения. Это хорошая новость. Но пока рано делать какие-либо выводы. Цифры могут вновь измениться", - заявил Тедрос Аданом Гебреисус, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения.

Большинство заболевших — 699 — умерли в провинции Хубэй, административный центр которой - Ухань. Ряд китайских фармацевтических компаний направляют в местные больницы бесплатные лекарства. В соседней провинции Хунань за четыре дня построен новый торговый центр, чтобы облегчить доставку в заблокированные города овощей и фруктов.

Вашингтон намерен выделить Китаю и другим пострадавшим странам $100 млн на борьбу с коронавирусом. Одним из последних в Ухани погиб гражданин США.

Тем временем, первый самолет с эвакуированными из КНР канадцами приземлился в провинции Онтарио. Карантин на военной базе "Трентон" продлится две недели.

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