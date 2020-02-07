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Китай

Круиз Diamond Princess: за сутки число зараженных выросло в три раза

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 Елена Караева
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Круиз Diamond Princess: за сутки число зараженных выросло в три раза
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Общее число зараженных коронавирусом на Diamond Princess превысило 60 человек, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные японского минздрава.

Накануне говорилось о 20 инфицированных, таким образом, число зарегистрированных случаев заболевания за минувшие сутки возросло в три раза.

Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved
Провизию и предметы первой необходимости на борт Diamond Princess доставляет армейский персонал в соответствующей экипировкеCopyright 2020 The Associated Press. All rights reservedEugene Hoshiko

В четверг вечером японские власти заявили, что с пятницы, 7-го февраля, страна закрывает свои порты для захода иностранных круизных лайнеров и для пассажиров, не имеющих японских паспортов. Это делается для того, чтобы препятствовать дальнейшему распространению эпидемии, сообщил глава кабмина страны Абэ.

Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved
После того, как на борту этого круизного лайнера были выявлены свыше 60 зараженных коронавирусом, власти Японии закрыли порты для всех иностранных судов такого типаCopyright 2020 The Associated Press. All rights reservedEugene Hoshiko

Стало известно, что китайский врач, первым уведомивший власти об угрозе новой инфекции - это произошло еще в конце декабря - скончался от пневмонии, вызванной коронавирусом.

Помимо КНР, возбудитель заболевания был выявлена в более, чем двух десятках стран, в том числе и в России. ВОЗ ввела в связи со вспышкой эпидемии режим глобальной чрезвычайной ситуации. В самом Китае число заразившихся коронавирусом уже превысило 31 тысячу человек, свыше 630 заболевших скончались.

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