Коронавирус: карантин шагает по планете

После эвакуации из Китая европейцев всех вернувшихся поместили в карантин. Евроньюс собрал их свидетельства.

В Британии эвакуированных разместили в Arrow Park Facility.

Рассказывает Харн Ламберт, там в условиях карантина он живет почти уже неделю: "Мы не можем выйти, ворота закрыты, там натянута колючая проволока, чтобы мы не пытались выбраться за ограду. Нам разрешено выходить в этот дворик, он довольно большой, можно погулять, подышать свежим воздухом. А вот что мы едим. Глазунья, фасоль в томатном соусе, жареные колбаски, бекон".

Часть эвакуированных французов разместили на средиземноморском побережье, в городке Карри-лё-Руэ. Под карантинное обиталище приспособили семейный пансионат. Ворота тоже на замке, провизию и предметы первой необходимости доставляют непосредственно на место. У граждан республики есть возможность выходить, дышать южным воздухом и лакомиться деликатесами, например, морскими ежами, которыми их угостили местные рыбаки.

О деталях жизни - мэр Карри-лё-Руэ Жан Монтаньяк: "Тут 180 французов, они тут пробудут две недели, запрещено выходить за пределы территории, запрещены посещения друзей и родственников, маски можно снимать только во время еды нельзя, но при снятой маске запрещено приглашать кого-либо за стол".

Военно-транспортными самолетами из китайской провинции Хубэй в Тюмень были вывезены российские граждане. Как сообщил ТАСС со ссылкой на посла страны в Китае, эвакуированные в целом удовлетворены условиями пребывания в карантине.

В Тюмени в карантине находится студент Дмитрий Парфенович. Он объясняет, что никому нельзя выходить их комнаты, в которой людей разместили. И если разместили по два человека, стало быть, вдвоем придется провести эти недели вместе.

Но пока самым большим карантинным анклавом остается круизный лайнер Diamond Princess, на борту которого в полной изоляции находится почти четыре тысячи человек.