Мальта меняется после убийства журналистки

_ Убийство журналистки Дафне Каруаны Галциии изменило Мальту: гражданское общество активнее отстаивает свои права, за решеткой - один из фигурантов ее разоблачительных материалов._

По чьему заказу два года назад убили мальтийскую журналистку? Популярный репортер и блогер, Дафне Каруана Галиция в своих материалах раскрывала причастность первых лиц страны к коррупции. Она писала о самых болезненных проблемах мальтийского общества - торговле паспортами, наркодилерстве, игорном бизнесе.... Дафне и ее семье систематически угрожали. Через два с лишним года после убийства боль, признается сестра журналистки Коринн, не стала меньше. "Я думаю о сестре каждый день - говорит женщина. - Еще и потому, что расследование ее гибели идет полным ходом. Вот сегодня я буду присутствовать на слушании в суде".

С осени прошлого года в деле о смерти Дафне зазвучали громкие имена: был арестован бизнесмен Йорген Фенек, его обвинили в причастности к организации взрыва автомобиля Дафне. Имя Фенека фигурировало в материалах журналистки о коррупционных связях теперь уже бывшего премьер-министра страны Джозефа Муската. Фенек отрицает свою причастность к убийству женщины, возлагая ответственность на бывшего руководителя администрации Муската Кита Шембри.

"Убийство Дафне связано с ее профессиональной деятельностью, - напоминает сестра журналистки Коринн. - И Шембри был связан с ее работой, его имя называлось в суде. Ясно, что Мускат не мог не знать обо всех этих делах".

Недовольных материалами Дафне в мальтийском политическом истеблишменте хватало. Бывший премьер Мускат защищал свое окружение до последнего - вплоть до своей отставки, которой добивались и жители Мальты, и некоторые европейские политики.

13 января Мальта получила нового главу правительства. Роберт Абела, сын бывшего президента. Как и Джозеф Мускат, Абела представляет партию лейбористов. Многие жители страны считали, что прежний премьер-министр тормозил расследование убийства Дафне

"Самое ужасное, что властям удалось настроить общество против моей сестры, она вне дома нигде не чувствовала себя спокойно, всегда допускала, что на нее могут напасть, - вспоминает Коринн. - Ее фото были растиражированы, о ней писали в соцсетях в таком ключе, что вот - перед вами злая, бесчеловечная беспринципная женщина, ее изображали в образе ведьмы в телешоу".

Дафне Каруана Галиция сначала работала обозревателем в Times of Malta, затем начала вести свой англоязычный блог Running Commentary, посвященный коррупции. Ее читательская аудитория превышала 400-тысячное население Мальты.

"У нее была жесткая манера изложения, иногда ее статьи опирались на сплетни, но часто она представляла на суд читателей очень сильные, важные материалы, - вспоминает главный редактор Times of Malta Герман Греч. - Например, материалы о связях с панамскими оффшорами. Дафне завоевала очень большой авторитет после этих публикаций".

У одних материалы Дафне вызывали интерес и уважение, у других - страх и ненависть. 16 октября 2017 Дафна погибла: в ее автомобиле сработало дистанционное взрывное устройство.

Мэттью, сын журналистки, вспоминает: "В то время мы вместе пользовались машиной, мама сказала: "Я вернусь и дам тебе ключи". Она вышла из дома и почти сразу я услышал взрыв. Я понял, что это бомба, ничего другого там быть не могло! Я побежал туда, на улицу, увидел эту жуткую сцену. Мне в голову пришла мысль: "Все, отныне наша жизнь навсегда превратится в кошмар". Мы уже жили в кошмаре, но в тот момент я осознал, что он не закончится".

Семья Дафне давно жила с ощущением надвигающейся беды: однажды ночью, когда все спали, их дом подожгли, затем жестко убили собаку. Угрозы Дафне, прозванная в СМИ "женщиной-викиликс", получала постоянно. "Чем ужаснее была ситуация на Мальте, чем хуже шли дела, тем больше сил мама вкладывала в красоту нашего сада", - вспоминает Мэттью.

Старший из трех сыновей он также занимается журналистскими расследованиями. Мэттью сформировал полный архив материалов, вышедших из-под пера его матери за десятилетия карьеры. "Думаю, в другом обществе, в другой стране она была бы менее заметной фигурой, ведь там многие занимаются расследованиями, - считает молодой человек. - У нас же на Мальте она была единственной, уникальной, особенной: моя мама одна на всю Мальту вела журналистские расследования. Я очень горжусь тем, что ее противники, люди о которых она писала, не могли заставить ее замолчать. Для этого им пришлось пойти на абсолютно радикальный шаг - взорвать машину".

По делу об убийстве Дафне проходят высокопоставленные политики. Euronews обратился к властям за комментариями, но запрос остался без ответа.

Саймон Буссутил, бывший лидер оппозиции, не удивлен отсутствием отклика: "Для меня это убийство, спланированное государством. Нашу страну, народ захватила шайка бандитов, они завели нас в этот ужасный тупик. Пора раз и навсегда навести порядок. Мы были нормальной европейской страной и хотим вновь ею стать, мы этого заслуживаем".

Гибель Дафне нанесла обществу удар, от которого оно не скоро оправится. Особенно остро трагедию переживают журналисты.

"Я думаю, что Мальта изменилась с точки зрения гражданского общества, сегодня люди охотнее выходят на улицу, активнее высказывают свою точку зрения, причем не только по вопросам, связанным с коррупцией", - мнение одного репортера.

"После случившегося мы стали сильнее, трагедия заставила журналистов разбираться, кто стоял за убийством", - еще одна точка зрения.

Саймон Буссутил приводит последние слова Дафне: "Она говорила: "Все безнадежно, кругом одни аферисты". Думаю, ее смерть сдвинула ситуацию с мертвой точки".

"Просто невероятно, насколько заметно личностью она была, скольких людей вдохновила, скольким коррумпированным политикам испортила карьеру, - размышляет сын Дафне Мэттью - Моя мама изменила страну, ни больше не меньше. Даже из могилы она продолжает влиять на ситуацию".

Дафне погибла 16 октября. Теперь 16 числа каждого месяца сотни людей требуют ответа у официальной Валетты. Они хотят знать, кто пытался заставить Дафне замолчать, добившись обратного: ее голос сегодня звучит громко, как никогда.