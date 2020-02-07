Дети мигрантов хотят в Венгрию

"Беженцы, не преступники", "Мы спасаемся не от голода - от войны" - с плакатами с такими надписями в руках выстроились дети мигрантов у венгерско-сербской границы, несмотря на минусовую температуру и холодный ветер. В четверг всего около 200 выходцев из стран Ближнего Востока и Афганистана приняли участие в мирной манифестации у КПП Келебия: они просят Будапешт открыть им путь в Европейский союз.

За последние месяцы популярность "балканского маршрута" у мигрантов резко возросла. В конце октября венгерская полиция задерживала у южных границ до 300 нелегалов в день, сегодня - по тысяче. Среди них распространяются слухи, будто бы Будапешт готов пойти им навстречу, и у ряда контроль-пропускных пунктов их уже ждут телекамеры ведущих национальных СМИ.

Нынешняя акция вновь закончилась ничем: нелегалов на автобусах развезли по центрам для приема беженцев - по сербскую сторону границы.