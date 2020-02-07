Милан проливает свет на самого загадочного художника XVII века

"Жорж де Латур: освещенная Европа" - так называется выставка, открывшаяся в эту пятницу в Милане.

Италия впервые принимает у себя лотарингского художника, крупнейшего в XVII веке последователя Караваджо. Этот мастер светотени - один из самых загадочных художников барокко. Ни одно из его произведений не может быть датировано со всей определенностью. Неудивительно, отмечают критики, что его имя кануло в Лету. Он был заново открыт лишь в начале ХХ века.

"Мы ничего не знаем о его художественном образовании, о путешествиях, за исключением пребывания при дворе Людовика XIII в Париже между 1639 и 1641 годами. О нем нет ни одного упоминания в источниках, которые находятся в распоряжении искусствоведов, ни одной строчки в художественных очерках за весь XVII век", - говорит куратор выставки Франческа Капелетти.

Для полотен Жоржа де Латура характерна геометрически строгая композиция. Чаще всего это ночные сцены, освещённые лишь пламенем свечи. В российских музеях его работ нет; одна картина мастера, «У ростовщика», хранится во Львовской галерее искусств.

Раскрыть загадку лотарингца можно в миланском Палаццо Реале до 7 июня 2020 года.