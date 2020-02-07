"Правительство должно извиниться перед Ли Вэньляном" - сотни китайцев использовали этот хештег в соцсетях, прежде чем он был удален. В декабре прошлого года 33-летний офтальмолог из Ухани первым попытался предупредить коллег о новом заболевании, но был вызван в полицию, где ему запретили "распространять ложные слухи". Вскоре он сам заразился коронавирусом от одной из своих пациенток и умер.

"Мне очень грустно. Он был прекрасным человек, но не смог выкарабкаться. Те, кто остался жив, бояться об этом говорить. А я не знаю, что сказать", - признается Euronews житель Пекина.

"Это пример ответственного отношения человека к обществу. Он был честным и добросовестным. Над этим стоит поразмыслить всем членам нашего общества", - говорит китаянка.

В конце января Верховный суд КНР раскритиковал действия полиции по отношению к Ли Вэньляну и еще восьми врачам, которые первыми заговорили о начале эпидемии. К тому моменту заболели уже тысячи человек.

"Проводить профилактическую работу, контролировать ситуацию все еще сложно. Необходимо, чтобы общество уделяло больше внимания медперсоналу, помогало врачам. Только так удастся выйти победителями из этой борьбы", - заявила Сонг Шули, представитель Национальной комиссии здравоохранения.

В Гонконге люди зажигают свечи и несут цветы к портрету Ли Вэньляна: здесь от нового коронавируса скончался один заболевший. 17 лет назад более 300 местных жителей умерли, заразившись атипичной пневмонией.