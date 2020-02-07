Антарктида бьёт температурные рекорды

Антарктида, вслед за остальной планетой, побила в четверг температурные рекорды.

Сразу на двух аргентинских научно-исследовательских станциях были зафиксированы самые высокие показатели: на Esperanza столбик термометра поднялся до отметки 18,3 градуса тепла, что стало абсолютным результатом за всю историю метеонаблюдений на Южном полюсе (то есть с 1961 года). На другой станции - Marambio - термометр показал 14,1 градуса, это значение является самым высоким для февраля за последние 45 лет.

Потепление вызвало массовое образование айсбергов, рассказывает Кейт Риталлик, океанолог из Бангорского университета Великобритании: "Вы видите ледяную глыбу высотой 40 метров. Когда она откалывается, все то, что находилось внизу, тоже всплывает. Получаются айсберги размером с многоквартирные дома и целые кварталы, не такой уж пустяк"...

Тем не менее ученые пока отказываются однозначно увязывать происходящее в Антарктиде с

глобальным изменением климата.