Круиз на карантине: на Diamond Princess инфицированы еще 10 человек

Японский минздрав сообщил, что коронавирусом инфицированы еще 10 пассажиров круизного судна Diamond Princess, таким образом, число заразившихся на борту лайнера на утро четверга по центрально-европейскому времени составило 20 человек.

По сведениям российской дипмиссии, граждан России - а их на борту лайнера 24 человека - среди инфицированных нет.

Установлена личность человека, который стал источником заражения - это гражданин Китая, он сошел с Diamonf Princess еще 25 января Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved Eugene Hoshiko

Японские власти объявили карантин для всех, находящихся на Diamond Princess - это свыше двух с половиной тысяч пассажиров и 1 100 членов экипажа.

Лайнер поставлен на якорь в портовом терминале Йокогамы, куда запрещен доступ другим судам.

Приблизиться к Diamond Princess могут лишь сотрудники службы скорой помощи и иной медперсонал.

Доставкой на борт всего необходимого занимаются японские Силы самообороны (так официально именуется армия страны).

Карантин продлится по меньшей мере до 20-го февраля.