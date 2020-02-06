Драка за землю в Верховной Раде

Потасовкой между депутатами украинского парламента обернулось обсуждение в Верховной Раде законопроекта о земельной реформе. Представители фракции «Батькивщина» блокировали президиум, члены пропрезидентской партии «Слуга народа» пытались им помешать. Заседание в итоге всё равно состоялось — парламентарии рассмотрели часть поправок к инициативе, а дальнейшее обсуждение реформы отложили на пятницу.

Законопроект, который вводит правила продажи сельхозугодий, спровоцировал массовые протесты. Противники реформы опасаются, что в итоге земли массово будут скупать иностранцы.

Они пытаются протолкнуть эти позорные законы, которые ставят украинцев в неравное положение с владельцами транснациональных капиталов. Украинцы останутся без земли. Без земли, без работы, без территории. Ирина Паламар председатель организации «Народный союз»

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял о необходимости открыть национальный рынок земли. Он обещал, что иностранцам разрешат приобретать угодья, только если это будет поддержано на всеукраинском референдуме.