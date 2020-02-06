Поезд сошел с рельсов недалеко от Милана; есть жертвы

Высокоскоростной поезд, направлявшийся из Болоньи в Милан, сошел с рельсов недалеко от города Казальпустерленго.
По крайней мере два человека погибли и около 30 получили ранения, сообщили в правоохранительных органах Италии.
По их информации, погибшие - машинист и еще один железнодорожник, его профессия не уточняется.
Причина аварии, произошедшей в 5:30 по местному времени, пока неизвестна. Пострадавшие доставлены в больницу.
Рельсовое сообщение на этом направлении в настоящий момент прервано.
Итальянская железнодорожная компания сообщила, что все поезда, проходящие через этот отрезок железной дороги, перенаправлены на другие маршруты.