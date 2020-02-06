Тюрингия: отставка после победы

Политическим землетрясением и позором называют в Германии результаты выборов премьер-министра, состоявшиеся в ландтаге федеральной земле Тюрингия. Под давлением критик Томас Кеммерих из Свободной демократической партии, избранный на этот пост, сообщил, что готов распустить региональный парламент и уйти в отставку.

"Таким образом мы хотим провести новые выборы, чтобы избавить должность премьер-министра от клейма поддержки со стороны ультраправых. Демократам нужно заручиться поддержкой демократического большинства и текущий состав парламента этого добиться не сможет. Свободная демократическая партия продолжит борьбу за изменение политики и против экстремизма как на правом, так и на левом фланге. Сотрудничества с АдГ не было, нет и никогда не будет".

Лидер Свободной демократической партии Кристиан Линднер, в свою очередь, заявил: "После сегодняшнего решения я останусь на посту председателя партии, но я хочу гарантировать легитимность нашего исполнительного комитета, поэтому завтра в Берлине мы рассмотрим вопрос о недоверии лидеру партии".

Победу Томас Кеммерих одержал при поддержке 22 депутатов от ультраправой АдГ и тем самым на один голос опередил кандидата от Левой партии Бодо Рамелова, который считался фаворитом, не набрал большинства в первых двух турах, в третьем же СвДП выдвинула Кеммериха.

АдГ впервые напрямую повлияла на результаты каких бы то ни было выборов в стране.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель, которая редко комментирует внутриполитические события, призвала отменить результаты голосования в ландтаге Тюрингии. По ее словам, произошедшее стало плохим днем для демократии.

Представители Христианско-демократического союза, который также поддержал кандидата от либералов, неоднократно говорили, что исключают сотрудничество с правыми в любой форме.