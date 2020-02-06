Протесты из-за избрания премьера Тюрингии

Широкое возмущение в Берлине вызвали результаты выборов в федеральной земле Тюрингия, где было нарушено негласное политическое табу, запрещавшее использовать в борьбе за пост главы регионального правительства поддержку крайне правых сил. На ближайшие выходные запланированы экстренные консультации для обсуждения сложившейся ситуации.

В центре внимания - консервативный политик Томас Кеммерих из "Свободной демократической партии", который при поддержке крайне правой "Альтернативы для Германии" всего на один голос опередил кандидата от правящей коалиции в борьбе за пост премьер-министра Тюрингии.

Томас Кеммерих, СвДП: "Наша задача сейчас состоит в том, чтобы сформировать разнообразный, ориентированный на реалии, компетентный кабинет. Я направлю приглашение ХДС, СДПГ и "Зеленым", чтобы они также взяли на себя ответственность за региональную политику и совместно искали решения для Тюрингии".

Избрание Кеммериха вызвало у некоторых такой гнев, что поздравительные букеты с отвращением бросали к его ногам.

В первых двух турах ни Бодо Рамелов от СДПГ, ни выдвинутый "Альтернативой для Германии" Кристоф Киндерфатер, не получили необходимых 46 голосов. А в третьем туре, где по закону для победы достаточно простого большинства, своего кандидата неожиданно выдвинула СвДП, он в итоге и возглавит правительство.

Примечательно, что кандидатуру Кеммериха поддержала не только "Альтернатива для Германии", но и ХДС, входящий в колиционное федеральное правительство. Из-за этого партию Ангелы Меркель в соцсетях обвиняют в "сговоре с фашистами", так как "Альтернатива для Германии" - этнонационалистическая партия, открыто выступающая против неевропейской иммиграции, которую она воспринимает как "исламизацию" страны.

На фоне развернувшихся протестов проигравшие партии Тюрингии призывают к проведению новых выборов.

Со своей стороны канцлер Германии Ангела Меркель раскритиковала результаты выборов нового премьер-министра в Тюрингии. По ее мнению избрание Томаса Кеммериха, победившего благодаря поддержке депутатов из "Альтернативы для Германии", произошло "вразрез с ценностями и убеждениями ХДС и стало "плохим днем для демократии".