Прощай, артист! На 103-м году жизни умер Кирк Дуглас

Кирк Дуглас, получивший все значимые кинонаграды по обоим берегам Атлантики, для многих олицетворял связь с "золотым веком Голливуда".
Начав свою карьеру сразу после войны, он продолжал сниматься до исхода ХХ-го века.
Он смог перевоплотиться в римского раба, поднимающего на бунт таких же, как и он, несчастные и бесправных, сыграв в "Спартаке", и он с легкостью, которая свойственна лишь большому таланту, надел блузу, замаранную красной, знаменитого голландского мэтра, снявшись в "Жажде жизни", байопике о Винсенте Ван Гоге.
Его актерское усердие было вознаграждено по достоинству - трижды он был номинирован на получение награды Американской киноакадемии за исполнение главной роли.
В 1996-м за полувековой вклад в киноискусство ему вручили почетный "Оскар".
Он был удостоен премий на Берлинском фестивале, а во Франции он получил награду "Сезар".
Дуглас был щедрым филантропом, охотно жертвуя на помощь тем, кому повезло меньше, чем ему.
Он ушел на 103-м году жизни. Прощай, артист!