Казахстан перестал принимать почту из Китая

Казахстан приостановил прием всех видов почтовых отправлений из Китая, а также из Бангладеш, Брунея, Бутана, Бирмы, Камбоджи, Малайзии, Монголии, Непала, Лаоса, Северной Кореи, Таиланда, Шри-Ланки, Филиппин и Тайваня, поскольку из этих стран письма и посылки идут транзитом через КНР.

"По инициативе почтовой администрации Китая отменен почтовый обмен авто-, авиа- и железнодорожным сообщением между Китаем и Казахстаном", - сообщили в Казпочте.

В ведомстве при этом подчеркнули, что риска заразиться коронавирусом через посылки и письма нет, но, тем не менее, как сообщает "Forbes Казахстан", "в связи с усугублением ситуации по распространению заболевания стороны пришли к решению о приостановлении почтового сообщения между двумя странами".

Несколько дней назад Всемирная организация здравоохранения подтвердила, что почтовые отправления из Китая не несут никакой опасности. "Мы знаем, что коронавирус не способен выживать долгое время на поверхности предметов, таких как письма и посылки", - говорится в Twitter ВОЗ.

О новом вирусе китайские власти сообщили в конце прошлого года. Очагом эпидемии стал город Ухань. За месяц коронавирусом заразились более 28 тысяч человек. Подавляющее большинство случаев зарегистрированы в Китае. Более 560 человек умерли.