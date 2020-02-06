Коронавирус ударил по ценам на Дальнем Востоке

Закрытие пропускных пунктов на российско-китайской границе обернулось резким ростом цен на некоторые категории продуктов на Дальнем Востоке. В крупнейших торговых сетях объясняют это перебоями с поставками овощей из КНР. Хотя импорт не запрещён, на фоне введённых ограничений грузовики несколько дней не могли проехать в Россию, — сообщает «Интерфакс». В итоге некоторые продукты подорожали в полтора-два раза.

Менеджер одного из продуктовых магазинов во Владивостоке Елена Зарьянова подтверждает дефицит помидоров, огурцов, кабачков, лука и свёклы. По её словам, торговые сети стараются найти отечественных поставщиков — речь идёт об овощах, выращенных в теплицах, которые, соответственно, оказываются дороже китайских.

На фоне сообщений о коронавирусе в аптеках Владивостока и Благовещенска возник и дефицит медицинских масок. Ситуация осложняется тем, что во многих организациях теперь требуют носить средства индивидуальной защиты. Отмечается, что в итоге за последние дни проданы полугодовые запасы масок.