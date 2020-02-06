Коронавирус: поиски заболевших и лекарств

Несмотря на принятые меры по борьбе с распространением коронавируса в Европе фиксируют новые случаи заражения новой инфекцией. Третий заболевший обнаружен в Великобритании — подчеркивается, что он не был в числе тех, кого в рамках государственной программы эвакуировали из Китая и поместили на двухнедельный карантин.

В общей сложности в европейских странах подтверждены уже около тридцати случаев обнаружения коронавируса — больше всего в Германии. В России официально объявлено о двух носителях коронавируса, оба — граждане Китая.

Лекарство от новой инфекции ищут в крупнейших научных центрах по всему миру. В лаборатории VirPath в Лионе выясняют, чем могут помочь в борьбе с вирусом уже существующие препараты. Рассказывает директор медцентра Мануэль Роса-Калатрава:

«Наша задача — как можно скорее оценить и, как мы надеемся, подтвердить эффективность этих репозиционированных лекарств. Это надо сделать за месяц-полтора, чтобы предложить пациентам терапевтическое решение с использованием этих препаратов».

В Китае приветствуют международное сотрудничество в борьбе с коронавирусом, но призывают воздерживаться от паники и тем более от предвзятого отношения к китайцам.

Во многих странах имеет место в известной степени глубоко укоренившийся расизм. Я думаю, при таком кризисе страны должны сплотиться, люди должны осознать, что у нас есть общий враг! Лю Сяоминг посол Китая в Великобритании

В Европе проходят акции протеста против проявлений расизма в отношении китайцев, в социальных сетях организован флешмоб под лозунгом «я не вирус».

Новым коронавирусом заражены, по официальным данным, свыше 28 тысяч человек. Более 560 погибли — почти все они были госпитализированы в Китае.