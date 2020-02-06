Рождение айсберга в Антарктике

Ученые на британском исследовательском судне "Джеймс Кларк Росс" засняли момент образования айсберга в антарктических водах, где сейчас самый разгар лета. Огромный кусок льда высотой до 40 метров и весом в тысячи тонн откололся от шельфового ледника в заливе Бьорген, близ острова Анверс.

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