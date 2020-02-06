Деревня для больных Альцгеймером

На юго-западе Франции в коммуне Дакс появилась деревня, в которой будут жить 120 пациентов, страдающих болезнью Альцгеймера. Такие специальные поселения уже есть в Нидерландах

Эта деревня построена по образцу средневековой бастиды — укреплённого селения с большим парком, в котором также найдётся место для огорода и животных.

Мадлен Элиссальд приехала посмотреть на свой будущий дом: "Мне уже не терпится поселиться здесь. Я давно сказала своим детям, что хочу переехать в дом для престарелых. И эта деревня меня очаровала".

Жители деревни смогут передвигаться свободно. Помогать им будут 120 волонтеров. Строительство деревни финансируют местные власти и исследовательские центры, которые надеются найти способ лечения этой болезни.

Одним из волонтеров станет Мадлен Фо, и она с радостью ждёт начала эксперимента: "Благодаря этому проекту появится пространство для полноценной жизни и реализации творческих идей, потом что жизнь продолжается вопреки болезни. К тому же сюда смогут приезжать жители соседней деревни. Меня этот проект очень вдохновляет".

Сегодня во Франции болезнью Альцгеймера и другими схожими патологиями страдают 1,2 млн человек. Специалисты надеются, что эксперимент поможет больным жить комфортной жизнью, свобода сделает их счастливее и потребность в лекарствах снизится.