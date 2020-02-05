Самолет развалился на части в аэропорту Стамбула   -  

По меньшей мере 130 человек пострадали в результате крушения самолета в аэропорту Стамбула. Лайнер, прилетевший из Измира, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и развалился на три части. На борту находились 177 человек из них шесть членов экипажа. Всех удалось вовремя эвакуировать, никто не погиб.

"По последней информации, в том числе от компании Pegasus, граждан России на борту не было", — заявили РБК в генеральном консульстве России в Стамбуле.

Жертв удалось избежать, пассажиров выбрались из обломков самостоятельно, но большинству из них потребовалась медицинская помощь и госпитализация. В частности, состояние обоих пилотов оценивается как тяжёлое.

Причиной выката, по предварительным данным, могла стать мокрая из-за ливня полоса и сильный ветер. Следователи сейчас выясняют подробности инцидента.