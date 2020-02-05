Дональд Трамп рассказал Конгрессу о положении в стране

Она порвала бумаги с текстом его 78-минутной речи в конце его выступления, а он перед началом традиционного обращения к Конгрессу намеренно не заметил руки, которую она протянула.

"Язык тела" в политике: Трамп отказался от рукопожатия с Пелоси Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved Patrick Semansky

Жест Нэнси Пелоси, рвущей текст речи президента США в прямом эфире, уже вошел в историю Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved Alex Brandon

Между этими двумя жестами президент США, судьбу которого в среду должны решить сенаторы, рассказал о том, как прошел год и как обстоят дела в Америке.

Дональд Трамп отметил, что повестка дня его администрации с момента, как он вступил в должность, всегда была направлена на защиту интересов США и американцев: "Все в интересах человека труда, защиты семейных ценностей, в поддержку роста экономики и Америки".

Америка вновь обрела величие, в противоположность политики, которую проводил Барак Обама, подчеркнул Трамп, не упомянув, правда имени своего предшественника: "С момента моего избрания были созданы 7 миллионов новых рабочих мест, это на пять миллионов больше, чем сумела сделать предыдущая администрация".

Аплодисменты, как обязательная часть ритуала, звучали громче со стороны однопартийцев президента, и лишь один раз политические разногласия уступили место единству.

Это произошло в момент, когда Трамп указал на одного из присутствующих в зале гостей: "Сегодняшним вечером с нами в зале - мужественный человек, который воплощает чаяния и надежды венесуэльцев: единственный легитимный глава этой страны, президент Хуан Гуайдо".

Трамп стал первым президентом в истории страны, который был подвергнут импичменту в год выборов. Не упоминая об этом, глава администрации подчеркнул: "Члены Конгресса не должны забывать, что единственная победа, которая в Вашингтоне имеет значение - это победа, добытая в интересах американского народа".

За несколько часов до выступления служба Гэллапа опубликовала новый рейтинг Трампа, его политику одобряют 49% опрошенных. Это наивысшие цифры с момента прихода нынешнего американского лидера в Белый дом.