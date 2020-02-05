Дамаск игнорирует турецкий ультиматум

Сирийская правительственная армия продолжает наступление в провинции Идлиб, несмотря на ультиматум со стороны Турции. Анкара требует от Дамаска вывести солдат и технику за линию турецких наблюдательных постов, размещённых в провинции согласно договору о деэскалации 2018 года.

Сирийские военные не прекращают наступление, главная цель которого — получить контроль над стратегическим шоссе Алеппо-Дамаск.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган AP Burhan Ozbilici

Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции:

"Сейчас у же два наших наблюдательных поста оказались в тылу режима. Мы надеемся, что режим выведет войска из этих районов док конца февраля. В противном случае Турции придётся взять решение проблемы в свои руки".

Дамаск обвиняет Анкару в поддержке боевиков, действующих под Идлибом. Несколько дней назад ситуация резко обострилась после взаимных обстрелов: сирийские и турецкие войска обменялись артиллерийскими ударами, что привело к гибели военнослужащих с обеих сторон.

В свою очередь Турция и другие страны обвиняют Дамаск и Москву в нанесении ударов по мирным жителям и объектам гуманитарной инфраструктуры.