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Латвия

В Латвии пациентке удалили опухоль в 15 кг

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 Вероника Доваль
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В Латвии пациентке удалили опухоль в 15 кг
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В Латвийском онкологическом центре проведена уникальная операция. Врачи удалили пациентке липосаркому, размером 60 на 40 сантиметров и весом в 15 килограммов, притом, что женщина при поступлении в больницу весила 60 кг. Пациентку, диагноз которой был поставлен еще два года назад, доставили в онкоцентр в критическом состоянии. По словам врачей, она из-за тяжелого эмоционального потрясения длительное время не обращалась за медицинской помощью и лечилась самостоятельно травяными чаями. Операция длилась 6 часов.

Армандс Сивиньш, хирург, руководитель Латвийского онкологического центра: "Это была очень опасная операция, потому что можно было легко повредить несколько других жизненно важных органов. Нам пришлось пройти миллиметр за миллиметром. Опухоль была очень тяжелой и мы должны были держать ее руках во время операции. Физически это было довольно тяжело. Мы впервые столкнулись с такой большой опухолью".

Сложная и длительная операция прошла успешно. Ее удалось осуществить только потому, что опухоль не метастазировала. Врачи полагают, что женщина, которая внутренне успела смириться с тем, что умрет, сможет вернуться к полноценной жизни. Медики призывают пациентов с онкологическим диагнозом не падать духом, не опускать руки, а обращаться своевременно за помощью.

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