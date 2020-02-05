Коронавирус: зараженный круизный рейс

У 10 человек, находившихся на борту круизного судна Diamond Princess, обнаружен коронавирус,

Накануне Diamond Princess стало на якорь на рейде японского порта Йокогама. Таким образом, количество зараженных на всей территории Японского архипелага достигло 33 человек.

Среди инфицированных: член экипажа - это филиппинец, и пассажиры - двое австралийцев, трое японцев, трое жителей Гонгконга и один американец.

О результатах анализов было сообщено на пресс-конференции главы японского министерства здравоохранения Кацунобу Като.

Глава ведомства отметил - "Мы провели медицинский осмотр всех пассажиров и членов экипажа судна. У 273 человек, которые либо контактировали с зараженным, либо имели симптомы заболевания, были взяты анализы. На данный момент мы получили результаты тестов 31 человека, из них 10 оказались положительными", - передает его слова ТАСС в корреспонденции из Токио.

Как сообщается, среди тех, кто находился на борту, был инфицированный гражданин Китая, он сошел на берег в Гонконге. Это произошло 10 дней назад.

В путешествие, которое началось 20 января, отправились и двое россиян, а также 8 обладателей паспортов Германии.

Всего на симптомы, указывающие на возможное заражение коронавирусом, пожаловались 273 человека, более 30 из них уже сдали анализы.

Всего в списках находившихся на Diamond Princess значатся чуть больше 3 700 человек.

Карантин, объявленный властями Японии, на судне Diamond Princess продлится две недели.