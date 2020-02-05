ВОЗ просит 675 млн на борьбу с коронавирусом

Всемирная организация здравоохранения призывает мировое сообщество выделить 675 миллионов долларов на борьбу с коронавирусом — в частности, разработку и тестирование вакцины.

О больших успехах в этом направлении в среду сообщили британские учёные — их лекарство, согласно заявлениям, почти готово к тестированию на животных. Работа над вакциной ведётся с разным успехом и в других странах.

Тедрос Аданом Гебреисус, генеральный директор ВОЗ:

"60 миллионов пойдут на финансирование деятельности ВОЗ, остальное — для стран, находящихся в группе риска и нуждающихся в нашей помощи. Необходимо инвестировать сейчас, или потом это обойдётся дороже".

Пока самым широко применяемым средством остаётся карантин. 1800 человек на круизном лайнере World Dream у берегов Гонконга проходят проверку: один из моряков пожаловался на высокую температуру.

А 3700 человек на судне Diamond Princess проведут две недели на якоре у берегов Японии: у десяти пассажиров и членов экипажа коронавирус подтверждён.

"Можно считать это продлённым двухнедельным круизом, но роскошной поездки, конечно, не выйдет, больше похоже на плавучую тюрьму. Во всяком случае, у нас будет куча свободного времени, которое можно потратить как угодно. Можно думать позитивно и веселиться, можно печалиться и рвать на себе волосы — но я лично так поступать не буду", — рассказывает британский турист Дэвид Абель.

Крупнейшие аэропорты мира вводят специальную проверку всех пассажиров. Со среды температурные сканеры установили в римском Фьюмичино. Причём такому досмотру будут подвергаться теперь все пассажиры, а не только прибывающие из стран, где вирус уже отметился. Пока в Италии подтверждены два случая болезни: супружеская пара китайцев, прилетевших из Ухани в Рим на прошлой неделе.