Карантин и вооружённая охрана для эвакуированных из Китая россиян

Двойной периметр безопасности, вооружённые бойцы Росгвардии, системы дезинфекции и очистных сооружений — такие условия созданы для эвакуированных из Китая россиян. Их разместили в лечебно-реабилитационном центре примерно в тридцати километрах от Тюмени — как минимум на две недели.

Главный санитарный врач России Анна Попов сообщила о целом комплексе мер для защиты от распространения заболевания, если у кого-то из эвакуированных обнаружат коронавирус:

«Вокруг реабилитационного центра выстроены два периметра ограждения. Невозможно пробраться туда, выставлена охрана Росгвардии. Организовано все по всем правилам. Внутри учреждения есть все условия для соблюдения абсолютно безопасного режима. Есть дезинфекционная камера, есть автономные очистные сооружения, которые позволяют проводить дезинфекцию и очистку стоков, чтобы ничего не попало во внешнюю среду.

Здесь есть специальные устройства для уничтожения медотходов. Сама планировка позволяет выделить для каждого отдельный номер, он оборудован всеми удобствами, для семей — это несколько комнат в одном номере. Никаких рисков для внешнего периметра не может возникнуть».

Из китайского города Ухань и провинции Хубей, которые стали очагом распространения нового коронавируса, эвакуировали 144 человека. Большинство из них — россияне. В Тюменскую область их доставили двумя самолётами российских военно-космических сил. Отмечается, что в ходе медосмотров ни у кого из эвакуированных признаков заболевания пока не выявили.