Коронавирус спровоцировал вспышку расизма в Европе

Панические опасения из-за распространения новой инфекции обернулись проявлением расизма в отношении китайцев во Франции. О том, насколько серьёзна проблема и как воспринимают это сами выходцы из азиатских стран — в спецрепортаже Райана Томпсона из Парижа.

«Эта женщина только что спросила, нет ли у меня вируса», — рассказывает живущий в Страсбурге студент из Китая Дональд Йонг Гадда на видеозаписи, получившей широкое распространение в социальных сетях. По его словам, одна из покупательниц сначала потребовала, чтобы он убрал руки от авокадо, которые она хотела приобрести, а затем стала задавать вопросы о его национальности и о состоянии здоровья.

Гадда уверен, что столкнулся с проявлением расизма, — так же, как и многие другие выходцы из азиатских стран. На фоне новостей о новом коронавирусе в городах Франции некоторые прохожие воспринимают людей с восточным разрезом глаз как потенциальную угрозу.

На юге Парижа в районе, где живёт особенно много выходцев из стран Азии, прохожие эмоционально рассказывают о своём негативном опыте:

— В общественных местах, например в автобусе, я вижу, как реагируют люди: они стараются отойти, на лицах можно увидеть, что они явно не рады моему присутствию. __Я не осуждаю их, я понимаю, почему так происходит. Но ведь то, что мы азиаты и приехали из одной страны ещё не значит, что мы заразны.

— Я работаю в аптеке, к нам приходит много посетителей. Как-то раз одна покупательница подошла к кассе, увидела, что я чихнул, и сказала: «Я зайду позже».

В Париже изменение отношения к китайцам обернулось реальными проблемами и для бизнеса. Пострадали, в частности, рестораны восточной кухни. Менеджер вьетнамского кафе Минг Фам Ба жалуется: «Обычно у нас много посетителей, с полудня до трёх всегда очередь. Но сейчас здесь пусто, никого нет!» По словам ресторатора, клиенты не скрывают тревоги из-за сообщений о коронавирусе, а некоторые даже спрашивают, не работают ли в кафе китайцы.

#JeNeSuisPasUnVirus

В то время, как проявлений расизма на улицах Парижа становится всё больше, пострадавшие от расистских выпадов и очевидцы достают телефоны и выходят в Интернет, чтобы заявить миру: «мы не вирус».

Под хештегом #JeNeSuisPasUnVirus в социальных сетях распространяются рассказы о дискриминации. Вот одно из свидетельств: «Француженка азиатского происхождения села в поезде. Все, кто был рядом, пересели с недовольным видом. Остался я один. Она улыбнулась мне и расплакалась».

Правозащитники отмечают, что такие проявления нетерпимости не новы. По словам главы Ассоциации молодых китайцев Франции Сока Лама, «в расистских инцидентах последней недели проявилось то, что в скрытом виде было и раньше, коронавирус стал лишь поводом для возрождения старых предрассудков».