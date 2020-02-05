Глобальная эпидемия коронавируса в фотографиях

Число погибших от нового коронавируса продолжает расти вместе с глобальной обеспокоенностью. Страны эвакуируют своих граждан из КНР, соседи Китая закрывают границы.

На снимках со всей Азии и Европы видны контрольно-пропускные пункты, мероприятия по дезинфекции, очереди на покупку медицинских масок и даже демонстрации с требованиями к правительству жестче реагировать на риск распространения коронавируса.

Трогательные или пугающие реакции людей запечатлены фотографами по мере распространения болезни.

Медицинский персонал из Шэньяна прощается с родными и друзьями перед отъездом в Ухань. STR / AFP

Люди в масках идут по пустынной улице в Ухани. Arek Rataj/AP Photo

Рабочий в маске для лица распыляет дезинфицирующее средство в Ухани. Arek Rataj/AP Photo

Работники похоронного бюро вывозят тело человека, предположительно умершего от коронавируса. Chinatopix via AP

На этой иллюстрации, предоставленной Центрами по контролю и профилактике заболеваний в январе 2020 года, изображен новый коронавирус 2019-nCoV. Centers for Disease Control and Prevention via AP

Военный в защитном костюме дает указания эвакуированным из Ухани, направляющимся в госпиталь после прибытия на военную базу во Вроцлаве (Польша). Arek Rataj/AP Photo

В понедельник Гонконг закрыл почти все пограничные пункты с материковым Китаем, чтобы остановить распространение коронавируса.

Протестующие в Гонконге держат транспаранты и плакаты во время "флэшмоба" с требованием к правительству закрыть границу с материковым Китаем. Anthony Wallace / AFP

Люди выстраиваются в очередь, чтобы купить маски для лица в Гонконге. Kin Cheung/AP Photo Kin Cheung

Южная Корея выявила 18 случаев заболевания вирусом, похожим на атипичную пневмонию, и поместила почти 130 человек в карантин.

Женщины в традиционных корейских платьях ханбок и масках для лица позируют для фотографии во дворце Кёнбоккун в Сеуле. Jung Yeon-je / AFP

Сотрудники метрополитена в Сеуле, Южная Корея, дезинфицируют турникеты. AP Ahn Young-joon

Министерство здравоохранения Японии сообщило о трех новых случаях заболевания 1 февраля, в результате чего число инфекций в стране достигло 20.

Еще 10 инфицированных были выявлены на борту круизного лайнера Diamond Princess, который встал на якорь в японском порту Йокогама во вторник. Всего на судне, пассажирам которого пока не разрешается сойти на берег, находится 3700 человек.

Женщины в традиционных японских кимоно и масках для лица читают омикудзи (предсказания) в храме Сэнсо-дзи в Токио. Behrouz MEHRI / AFP

Филиппины 2 февраля сообщили о первой смерти от нового коронавируса за пределами материкового Китая. 3 февраля Китай сообщил о необходимости дополнительного медицинского оборудования и масок. Число погибших в стране подскочило до 360 человек, что сделало коронавирус более смертоносным, чем атипичная пневмония почти два десятилетия назад.

Прибывающие пассажиры и экипаж авиакомпаний надевают защитные маски в международном аэропорту Манилы. Ted Aljibe/ AFP

254 человека, эвакуированных французским правительством из Ухани, находятся в карантинных зонах на юге Франции. Часть эвакуированных содержится под вооруженной охраной в лагере отдыха, где они могут свободно передвигаться внутри, но должны носить медицинские маски.

Автобус с французскими гражданами, эвакуированными из Ухани, направляется в дом отдыха в Карри-ле-Руэ на юге Франции в сопровождении жандармерии. CLEMENT MAHOUDEAU / AFP

Рабочие в защитных костюмах собираются возле самолета, перевозящего эвакуированных из китайского города Ухань, после посадки их самолета на аэродроме в Марселе (Франция). Arek Rataj/AP Photo

Специальным рейсом из Ухани вернулись 312 бангладешцев, включая восемь человек, госпитализированных с высокой температурой. Правительство говорит, что около 5000 бангладешцев учатся в Китае.