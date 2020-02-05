Глобальная эпидемия коронавируса в фотографиях

Число погибших от нового коронавируса продолжает расти вместе с глобальной обеспокоенностью. Страны эвакуируют своих граждан из КНР, соседи Китая закрывают границы.
На снимках со всей Азии и Европы видны контрольно-пропускные пункты, мероприятия по дезинфекции, очереди на покупку медицинских масок и даже демонстрации с требованиями к правительству жестче реагировать на риск распространения коронавируса.
Трогательные или пугающие реакции людей запечатлены фотографами по мере распространения болезни.
В понедельник Гонконг закрыл почти все пограничные пункты с материковым Китаем, чтобы остановить распространение коронавируса.
Южная Корея выявила 18 случаев заболевания вирусом, похожим на атипичную пневмонию, и поместила почти 130 человек в карантин.
Министерство здравоохранения Японии сообщило о трех новых случаях заболевания 1 февраля, в результате чего число инфекций в стране достигло 20.
Еще 10 инфицированных были выявлены на борту круизного лайнера Diamond Princess, который встал на якорь в японском порту Йокогама во вторник. Всего на судне, пассажирам которого пока не разрешается сойти на берег, находится 3700 человек.
Филиппины 2 февраля сообщили о первой смерти от нового коронавируса за пределами материкового Китая. 3 февраля Китай сообщил о необходимости дополнительного медицинского оборудования и масок. Число погибших в стране подскочило до 360 человек, что сделало коронавирус более смертоносным, чем атипичная пневмония почти два десятилетия назад.
254 человека, эвакуированных французским правительством из Ухани, находятся в карантинных зонах на юге Франции. Часть эвакуированных содержится под вооруженной охраной в лагере отдыха, где они могут свободно передвигаться внутри, но должны носить медицинские маски.
Специальным рейсом из Ухани вернулись 312 бангладешцев, включая восемь человек, госпитализированных с высокой температурой. Правительство говорит, что около 5000 бангладешцев учатся в Китае.