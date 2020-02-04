ВОЗ призывает к борьбе против рака в странах с низкими доходами

Во Всемирный день борьбы против рака ВОЗ призвала активнее бороться с этим недугом в странах с низкими и средними доходами. По данным ее экспертов, из-за нехватки инвестиций и программ, направленных на профилактику и лечение, в ближайшие 20 лет число различных онкологических заболеваний здесь вырастет на 81%, во всеми мире - на 60%.

Факторы риска - нездоровое питание, недостаточная физическая активность, употребление табака и алкоголя, загрязнение воздуха.

"Сегодня рак - очень распространенный диагноз, число онкобольных продолжает расти. По нашим данным, в будущем каждый пятый столкнется с этим недугом. А значит, бороться с ним придется каждой семье. Ежегодно в результате этого заболевания умирают примерно 10 млн человек. То есть, каждая шестая смерть - от рака", - отмечает эксперт Всемирной организации здравоохранения Андре Илбави.

По данным ВОЗ, если сегодня удастся найти 23 млрд евро, в ближайшее десятилетие будут спасены свыше 7 млн жизней.

"Мы живем в мире неравных возможностей. Знания о раке, доступность лечения, качество медобслуживания везде разные. К сожалению, в странах с низким или средним уровнем дохода у вас меньше шансов избежать рака, быть предупрежденным о факторах риска. А если у вас и диагностируют рак, лечение может просто оказаться вам недоступным", - говорит глава Международного Союза по Контролю над раком (UICC) Кэри Адамс.

В России наибольшая число заболевших умирают от рака груди, простаты и кишечника. Почти пятая часть онкобольных в мире умирает от рака легкого. При этом, в 25% случаев всему виной - курение.