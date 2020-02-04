Жители румынской деревни против ланкийских пекарей-мигрантов

350 жителей румынской деревни Дитрау вышли на беспрецедентную акцию протеста после того, как местная пекарня наняла на работу двух выходцев из Шри-Ланки. По их мнению, мигранты угрожают безопасности и культурным традициям общины.

"Предположим, что и другие предприниматели в нашей деревне наймут, скажем, шесть иностранных рабочих, - сказала одна из протестующих. - Через два года эти шесть привезут свои семьи, а еще через четыре-пять лет мы окажемся в окружении чернокожих".

Румынские власти возбудили дело о разжигании ненависти и межнациональной розни. Председатель Совета по борьбе с дискриминацией страны Асцталос Ксаба призвал к толерантности и осудил действия жителей Дитрау.

Посольство Шри-Ланки в Бухаресте связалось с пекарней, чтобы проверить условия жизни двух работников и оказать им консульскую помощь. Министр труда Румынии Виолета Александру также распорядилась провести проверки в пекарне. "Меня удивляет отношение местного населения к тому, что два человека хотят здесь работать, - сказала она. - Может быть, они забыли, что многие румыны работают за границей, и им грозит такая же опасность?"

Пекари были наняты хлебопекарной фабрикой Дитрау через кадровое агентство. Руководство пекарни сообщило, что не поддастся давлению со стороны местных жителей и не уволит ланкийских работников. Сами же пекари из-за скандала были вынуждены поселиться в городке соседнем с Дитрау.