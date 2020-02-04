В РПЦ предложили не освещать оружие массового поражения

Межсоборное присутствие РПЦ предложило отказаться от освящения оружия неизбирательного действия и оружия массового поражения, поскольку этот обряд не отражен в традиции Русской православной церкви.

Идея прописана в проекте документа "О благословении православных христиан на исполнение воинского долга", который был опубликован на сайте РПЦ. Отмечается, что такое поручение президиум Межсоборного присутствия во главе с патриархом Кириллом давал ещё в 2017 г.

В документе сказано, что в целом "защита Отечества с оружием в руках благословляется Церковью, что нашло отражение и в священных канонах". Кроме того, уместным считается благословение личного оружия и средств личной защиты, а также средств передвижения, используемых военными на суше, на воде или в воздухе, "ибо при этом испрашивается у Господа не "освящение" пушек, реактивных снарядов или средств бомбометания, но охранение воинов".

Проект отправлен на рассмотрение в епархии РПЦ. Комментарии к нему будут собираться до 1 июня. Межсоборное присутствие РПЦ - это совещательный орган, который призван помогать вырабатывать важнейшие для церкви решения.