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Польша

Польша: президент подписал закон о судебной реформе

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 Ирина Александрова и AP, AFP, TASS
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Польша: президент подписал закон о судебной реформе
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Президент Польши Анджей Дуда подписал предложенный правящей партией закон о реформе судебной системы. Работа над ним велась в условиях спора между авторами документа, оппозицией и судьями. После утверждения в Сейме закон отклонил Сенат. Но позднее его приняли парламентарии. Депутатов не остановило и обращение Еврокомиссии, которая просила заморозить работу над законопроектом для проведения консультаций.

В новом законе речь идет о введении дисциплинарной ответственности судей за действия или бездействие, которые могут помешать или затруднить функционирование судебной системы, а также за действия политического характера. Ранее в Верховном суде заявили, что положения реформы противоречат как праву ЕС, так и конституции республики.

В партии власти считают, что реформа необходима и поддерживается обществом, которое ждет прекращения хаоса и беспорядка в судах. Европейские правовые эксперты считают, что закон подрывает независимость судебной власти.

По мнению участников многочисленных протестов, под угрозой оказалась не только система судопроизводства Польши, но и принадлежность страны к европейской системе ценностей.

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