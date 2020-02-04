Макрон в Польше: попытка перезагрузки

Визит Эммануэля Макрона в Варшаву стал первым за последние шесть лет посещением этой страны французским президентом.

Цель приезда, как, в частности, отмечает агентство Bloomberg - нормализовать отношения с одним из крупнейших государств-членов ЕС, за последнее время много раз критикуемым за ряд шагов во внутренней политике.

Со своей стороны, Варшава после ухода Британии из Евросоюза намерена занять образовавшийся вакуум и стать одним из локомотивов общеевропейского процесса.

Это дал понять Анджей Дуда, президент Польши. Он подчеркнул: "Уход Соединенного Королевства - это окончание главы в истории ЕС. И начало новой жизни. Изменится распределение ролей, и обновленная европейская структура должна будет этому соответствовать".

Недовольство Брюсселя вызывали законодательные инициативы правящей партии "Закон и Справедливость", которые касались реформы судебной системы, в Еврокомиссии предостерегали, что таким образом юстиция может перестать быть независимой от исполнительной власти.

А еще до того, как Макрон стал президентом, гнев Парижа вызвало намерение Варшавы купить у США на три миллиарда евро истребители четвертого поколения Ф-15, несмотря на уже существовавшее в тот момент соглашение о приобретении продукции концерна Airbus.

Третий пункт несогласий - отношение к экологии и продолжение Варшавой топливной политики с использованием угольного сырья.

На взгляд Эммануэля Макрона, разногласия преодолеть придется, но обе страны привержены общим ценностям и союзническим обязательствам.

Вот что сказал президент Франции: "Наши нынешние беседы ознаменуют новый этап как в двусторонних, так и в многосторонних отношениях, мы начнем новую главу, работая в интересах объединенной Европы. Перед нами стоят проблемы, которые касаются изменения климата, и мы готовы помогать Польше в трансформации как в этом направлении, так и в любом другом".

Во время совместной пресс-конференции с главой кабмина Польши Моравецким, он также заявил, что Франция "стоит на стороне Польши и поляков, когда кто-то пытается ревизовать Историю и память о ней.

Фрагмент этого выступления был опубликован в официальном "Твиттере" французского лидера.

Польша остается крупнейшим получателем фондов ЕС, вместе с тем наблюдатели отмечают, что экономика страны развивается динамично, на протяжении многих лет показывая устойчивый рост.