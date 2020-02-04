Люксембург без глифосата

Люксембург со следующего года может стать первой ЕС, полностью запретившей продукцию на основе глифосата. Эти гербициды уже нельзя ввозить на территорию герцогства, а в июле вступает в силу запрет на их продажу. Такой закон был принят после серии судебных процессов в США о связи использования глифосата с онкологическими заболеваниями.

У нас достаточно альтернатив для замены пестицидов. У стран-членов ЕС есть возможность запретить использование определенных пестицидов для защиты здоровья людей и окружающей среды. Пока что это происходит очень редко. Люксембург становится пионером и показывает, что можно направлять бюджетные средства на поддержку фермеров при переходе к сельскому хозяйству без использования пестицидов. Это очень хороший сигнал, который должны услышать другие страны-члены ЕС. Мартин Дермин Pesticide Action Network Europe

После запрета глифосата власти Люксембурга обещают фермерам субсидии. Профсоюзы считают эту поддержку недостаточной, а противники ограничений отмечают, что найти достойную альтернативу популярным гербицидам непросто.

В свою очередь, в компании «Монсанто», которая разработала глифосат, настаивают, что при соблюдении инструкций это средство безопасно для людей.