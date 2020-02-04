Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

Срочная новость
This content is not available in your region

мир

Люксембург без глифосата

Комментарии
 Андрей Позняков
euronews_icons_loading
Люксембург без глифосата
Авторское право
AP
Размер текста Aa Aa

Люксембург со следующего года может стать первой ЕС, полностью запретившей продукцию на основе глифосата. Эти гербициды уже нельзя ввозить на территорию герцогства, а в июле вступает в силу запрет на их продажу. Такой закон был принят после серии судебных процессов в США о связи использования глифосата с онкологическими заболеваниями.

У нас достаточно альтернатив для замены пестицидов. У стран-членов ЕС есть возможность запретить использование определенных пестицидов для защиты здоровья людей и окружающей среды. Пока что это происходит очень редко. Люксембург становится пионером и показывает, что можно направлять бюджетные средства на поддержку фермеров при переходе к сельскому хозяйству без использования пестицидов. Это очень хороший сигнал, который должны услышать другие страны-члены ЕС.
Мартин Дермин
Pesticide Action Network Europe

После запрета глифосата власти Люксембурга обещают фермерам субсидии. Профсоюзы считают эту поддержку недостаточной, а противники ограничений отмечают, что найти достойную альтернативу популярным гербицидам непросто.

В свою очередь, в компании «Монсанто», которая разработала глифосат, настаивают, что при соблюдении инструкций это средство безопасно для людей.

Подписывайтесь на Euronews в социальных сетях
Telegram, Одноклассники, ВКонтакте,
Facebook, Twitter и Instagram.

Эфир и программы Euronews можно смотреть
на нашем канале в YouTube

Евроньюс более недоступен в Internet Explorer. Этот браузер не обновляется компанией Microsoft и не поддерживает последние технические параметры. Мы рекомендуем использовать другие браузеры, такие как Edge, Safari, Google Chrome или Mozilla Firefox.