Пассажирам Diamond Princess не разрешают сойти на берег

Пассажиры и члены экипажа круизного судна Diamond Princess, который находится на карантине в водах рядом с японским портом Йокогама, пока не могут сойти на берег. Решение о том, когда это произойдет примут власти.

Врачи обследуют пассажиров и членов экипажа на наличие коронавируса. На борту находятся 3700 человек. Осмотр проводится из-за мужчины, заболевшего пневмонией. Заразившийся коронавирусом пассажир находился на судне с 20 по 25 января и сошел в Гонконге. В настоящее время он госпитализирован, его состояние оценивается как стабильное. Медики пытаются установить, с кем контактировал больной.

Судно вышло из Йокогамы 20 января и вернулось обратно 3 февраля. По данным местных СМИ, как минимум несколько человек уже пожаловались на плохое самочувствие и жар.

Тем временем Министерство здравоохранения сообщило о трех новых заболевших пневмонией на территории страны. Таким образом, общее число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в Японии достигло 23.