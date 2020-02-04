"Прости, Грета!": конвент национал-консерваторов в Риме

"Бог, честь, страна: президент Рейган, папа Иоанн Павел II и свобода наций" — таков лозунг международной конференции правых партий и консерваторов. Представители пяти европейских стран и США съехались в Рим на ежегодную встречу.

Главу Белого дома и главу Святого престола участники назвали в числе величайших в истории "выразителей идей консерватизма".

Джорджия Мелони, "Братья Италии":

"Я хочу поддерживать добрые отношения со всеми правыми и республиканскими движениями по всему миру, чтобы мы могли обмениваться мыслями и идеями, сотрудничать друг с другом; но работаю я ради итальянцев".

В то же время международное событие оказалось не самым представительным в плане фигур: например, из Франции приехала внучка Жан-Мари ле Пена, Марион Марешаль, которая несколько лет назад объявила об уходе из политики.

Марион Марешаль, французский политик:

"Для меня очевидно, что экология — это консерватизм , прости, Грета!.. Даже в самом слове корень "эко" по-гречески значит "дом". Что может быть естественнее для консерваторов, чем защита своих территорий, ландшафтов, сохранение биоразнообразия?"

Не обошлось и без яростной критики со стороны политических оппонентов: те называют участников форуме не консерваторами, а ультраправыми, националистами и даже нацистами. Британского парламентария Дэниэла Каучински даже призвали лишить права голоса за участие в форуме.

Джорджия Орланди, Euronews:

"В отсутствие Маттео Сальвини крупнейшей фигурой конвента консерваторов в Риме стал венгерский премьер Виктор Орбан. Его речь продолжалась почти час. Среди прочего, он говорил о том, что разделяет его партию ФИДЕС и Европейскую народную партию. Лидер "Братьев Италии", Джорджия Мелони, сразу после открытия конференции отбыла в США, подтвердив тем самым свой статус "связующего звена" между правыми партиями Европы и консерваторами по всему миру".