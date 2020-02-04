Директор МАГАТЭ об иранской сделке, Северной Корее и "грязных бомбах"

Международное агентство по атомной энергии выполняет одну из важнейших для мировой стабильности функций - следит, чтобы работы в области мирного атома не переключились на военные цели. МАГАТЭ - главный инспектор [иранской ядерной сделки](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B9), заключенной в 2015 году. В 2018 году по инициативе президента Трампа из нее вышли США, ситуация осложнилась. Сегодня у руля МАГАТЭ стоит Рафаэль Мариано Гросси, он - гость программы "Глобальный диалог"._

Euronews: "Итак, начнем с Ирана. После убийства генерала Касема Сулеймани Иран заявил, что сокращает обязательства по выполнению 5 главных условий сделки 2015 года. Насколько опасно это решение?"

Рафаэль Мариано Гросси: "Ну, я бы сказал, что ситуация несколько необычная, так как мы продолжаем нашу инспекционную деятельность. Сотрудничество с Ираном как с подлежащим проверке государством прервано не было. Мы остаемся на месте, наши инспекторы тоже. Они продолжают свою работу, и это очень важно. Добавлю, что наши специалисты отметили уменьшение приверженности букве соглашения 2015 года у иранской стороны".

Euronews: "Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф заявил, что отход Ирана от буквы сделки обратим. Вы считаете, это возможно? Верите, что деятельность в ядерной сфере обратима? И как понимать само это определение?"

Рафаэль Мариано Гросси: "Вы верно заметили, "обратимый" - субъективное определение. То, что обратимо для одних, для других может оказаться необратимо. Ценность нашей работы - в выявлении и обнародовании фактов".

Euronews: "Фактом остается и то, что в Иране все может измениться?"

Рафаэль Мариано Гросси: "Конечно, эта страна может активизировать обогащение урана или, напротив, снизить темпы. Они могут двигаться тем или иным образом, наша цель - сообщить об этом".

Euronews: "Насколько далек Иран от ядерного оружия?"

Рафаэль Мариано Гросси: "Для ответа на ваш вопрос нужен анализ технологических возможностей Ирана и других стран, таковы реалии. Важно чтобы МАГАТЭ оставалось на месте и следило, идет ли речь о согласованном количестве урана".

Euronews: "1200 килограммов обогащенного урана - это уже совсем близко к ядерному вооружению, не так ли?"

Рафаэль Мариано Гросси: "Возможно. Но такие запасы существуют и в других частях света. Названная цифра - часть сложной проблемы, целого комплекса вопросов: "Все ли под контролем? Работают ли на месте наши инспекторы? Соблюдает ли Иран букву дополнительного протокола к соглашению о всеобъемлющих гарантиях?" Разумеется, международное сообщество будет заблаговременно предупреждено нами обо всех важных изменениях".

Euronews: "С уходом США иранская сделка потеряла опору. На ваш взгляд, она выстоит? Насколько это вероятно?"

Рафаэль Мариано Гросси: "Только сами политики, страны смогут объяснить, почему они поступают так или иначе.... Наша цель - оставаться на месте и фиксировать, что происходит. В конце концов нераспространение ядерного оружия - это суверенное решение государства. Если страна приняла такое решение, она может его реализовать, а МАГАТЭ даст официальное заключение".

Euronews: "Германия, Франция и Великобритания объявили о запуске механизма разрешения споров в рамках ядерной сделки с Ираном. Не успев объявить, они отказались от временных ограничений по урегулированию разногласий. Что это значит для вас, вашего агентства?"

Рафаэль Мариано Гросси: "Наша задача - обеспечить непрерывность инспекционной работы. Разумеется, если бы возникли перерывы, если бы работа наших инспекторов была нарушена, то спор, который предполагалось разрешить с помощью нового механизма, стал бы гораздо масштабнее".

Euronews: "После встречи американского президента Дональда Трампа с северокорейским лидером Ким Чен Ыном отношения, как кажется наблюдателям, несколько охладели. Как вы оцениваете ядерные амбиции Северной Кореи?"

Рафаэль Мариано Гросси: "Инспекторы МАГАТЭ работали там в течение длительного времени, около 10 лет назад их выслали из страны. Так что Северная Корея живет без инспекций целое десятилетие. Думаете, мы полностью бросили нашу работу? Вовсе нет, мы продолжаем тщательно анализировать информацию о происходящем в стране, готовы немедленно отправить туда наших специалистов. Когда мы только начинали сложные отношения с Пхеньяном, Северная Корея была страной с амбициями, но без ядерного оружия. Сейчас это государство с ядерным оружием, с подтвержденным арсеналом - то есть ситуация совершенно иная и с политической, и с технологической точки зрения. На мой взгляд, пора прекратить говорить об амбициях: у Северной Кореи уже есть ядерное оружие! Теперь наша задача - заставить ее сделать шаг назад. То есть максимально стабилизировать там ситуацию".

Euronews: "Президент Соединенных Штатов доказал, что предпочитает действовать в одиночку, а не по линии международных организаций, таких как ваша. Он понимает роль МАГАТЭ в Северной Корее? Или он предпочел бы послать туда американских инспекторов?"

Рафаэль Мариано Гросси: "Я убежден, что при наличии соглашения с Северной Кореей роль МАГАТЭ там будет незаменима".

Euronews: "Вас беспокоит потенциальная возможность доступа к ядерному оружию негосударственных игроков?"

Рафаэль Мариано Гросси: "Да, это не может не беспокоить. Количество ядерного материала - а под этим термином я не имею в виду оружие, я скорее говорю об уране, обогащенном уране, и даже о запасах в медучереждениях по всему миру - так вот, количество ядерного материала растет. Разумеется, это - настоящий магнит для заинтересованных групп, для террористов. Не думаю, что они собираются делать ядерную бомбу, нет, скорее они могут спровоцировать радиологическую аварию, использовать опцию "грязной бомбы". Все эти возможности существуют".