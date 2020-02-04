ЧП на Лесбосе пока не вводят

Власти Греции решили пока не вводить чрезвычайное положение на острове Лесбос, однако признают, что ситуация там тяжёлая. Накануне несколько тысяч мигрантов приняли участие в марше от лагеря "Мория" в сторону административного центра, города Митилини. По дороге нелегалы поджигали мусор и сухую траву на полях. Они требовали улучшения условий пребывания в лагере. К центру города беженцев не пустили полицейские, применившие слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

AP Manolis Lagoutaris

Жители Лесбоса, напуганные происходящим, потребовали постоянного присутствия полиции на въездах в город и в сёла. По мнению местных властей, ситуация может выйти из-под контроля:

Костас Муцурис, губернатор Северных Эгейских островов:

"Во-первых, мигрантов необходимо вывезти с островов. Во-вторых, необходимо тщательно проверять все НПО. В-третьих, нам нужно больше врачей: только в прошлом году за медицинской помощью обратились 13 тысяч мигрантов: в больницах острова попросту не хватает коек и персонала".

Однако в Афинах призвали к спокойствию и терпению, отказавшись вводить чрезвычайное положение. В министерстве по делам мигрантов обещают уже к лету этого года закрыть "Морию", имеющую статус "временного" лагеря, и распределить нелегалов по другим центрам. Изначально "Мория" была рассчитана на 3 тысячи мигрантов, но сейчас там обитают около 20 тысяч человек.